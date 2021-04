¿Cruz Azul condenado al fracaso? Robert Siboldi respondió y habló de la derrota con Pumas

Robert Dante Siboldi fue anunciado para conducir los destinos de Xolos de Tijuana luego de la recaída que había sufrido en el Guard1anes 2021 de la Liga MX bajo la conducción del saliente Pablo Guede. Sin embargo, el estratega no olvida de lo sucedido en el tiempo reciente cuando ocupaba el banquillo de Cruz Azul.

En relación a aquella histórica eliminación a manos de Pumas UNAM en la Liguilla del Guard1anes 2020, el estratega uruguayo descartó que haya habido amaño o algo extraño, sino por el contrario, asumió la responsabilidad por aquella goleada sufrida en Ciudad Universitaria.

“Fue un gran golpe y saque un gran aprendizaje, hay que seguir caminando, no es el primer golpe en mi carrera ni será el último. No hay nada de extraño, se tuvo un muy mal partido y punto. Tuve un muy mal planteamiento, el culpable soy yo y lo asumo. Cada quien debe saber que dejó de hacer para que pasara lo que pasó. No voy a juzgar ni a criticar a nadie”.

Por su parte, el charrúa se mostró molesto por las filtraciones previas a su renuncia al frente del Azul, y fue consultado acerca de sí La Máquina está condenado a continuar con los fracasos deportivos.

“A mi lo que no me gustó fue que lo que veníamos cerrando filas, no ventilamos nada, por que había que ventilar algo que teníamos que arreglar desde dentro”. Y añadió: “No está condenado, que lo parece, sí puede ser, pero no está condenado. Los muchachos deben trabajar para conseguir el campeonato”.

Xolos de Tijuana se medirá ante Cruz Azul en la última jornada, en donde se jugarán la última carta para ingresar al repechaje. Aunque Siboldi no lo ve como una "revancha".

“Para mí no representa más que un partido, al equipo a donde voy, me pongo la camiseta y la defiendo a muerte. Si bien Cruz Azul está tranquilo en la tabla, va a intentar dosificar las cargas, eso hace que el equipo sea competitivo y que todos quieran jugar. Nosotros nos estamos jugando prácticamente la vida en un partido”, sentenció.

