¿Qué necesita Emelec para jugar Copa Libertadores o Copa Sudamericana en 2026?

Emelec fue eliminado de la Copa Ecuador y con eso se fue una gran chance de volver a Copa Libertadores para la temporada 2026. Sin embargo, el ‘Bombillo’ aún tendría chances de jugar algún torneo internacional, puesto que, todavía tiene chances para ir a la Sudamericana.

¿Qué necesita Emelec para jugar Copa Libertadores en 2026?

Para llegar a la Copa Libertadores, Emelec necesita que Liga de Quito y Universidad Católica terminen entre los 3 primeros del campeonato en el primer hexagonal. Con eso obtendrían mejor cupo a Copa Libertadores por LigaPro, y el cupo de la Copa Ecuador recaería en Emelec.

Ahora bien, el ‘Bombillo’ en realidad depende de que Católica pueda pasar a Barcelona SC en la tabla de posiciones y ubicarse en el tercer lugar. Sin embargo, los separan 6 puntos y solo quedan 9 por jugar. Este domingo juegan en el Monumental, el ‘Ídolo’ contra la ‘Chatoleí’.

¿Qué necesita Emelec para jugar Copa Sudamericana en 2026?

Que Católica y Liga llegaran a la final de la Copa Ecuador, automáticamente abre un cupo en el segundo hexagonal para tener dos clasificados a Copa Sudamericana. En ese segundo hexagonal, Emelec se ubica a 3 puntos de clasificación y a 4 del “puntero”, por lo cual, necesita ganar los siguientes 9 puntos para “soñar”.

El cupo a Sudamericana también se activa, siempre y cuando Católica pueda cerrar entre los 4 primeros. Ya que si Libertad u Orense le quitan esa posición, se seguirá dando 1 solo cupo en el segundo hexagonal para la Copa Sudamericana.

Para Emelec resulta clave jugar algún torneo internacional en el 2026, ya que el equipo de Guillermo Duró necesita ese ingreso económico que da la CONMEBOL para solucionar algunos de los problemas que ha venido presentando a lo largo de la temporada.

En síntesis: