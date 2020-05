¿Dejó de ser convocado por indisciplina? La confesión de Miguel Layún

Miguel Layún se transformó con el paso de los años en un verdadero referente de la Selección Mexicana con más de 70 partidos con dicha playera y 2 Copas del Mundo disputadas. Sin embargo, el defensor no estuvo desligado de los continuos problemas que existieron en la interna de los vestidores del Tri en el último tiempo.

Ya con Gerado Martino al mando, el jugador de Rayados no tuvo muchas opciones de mostrarse y perdió terreno considerablemente. Tan sólo jugó 3 amistosos (contra Chile, Paraguay y Argentina), dándole su lugar a los nuevos proyectos del futbol mexicano.

Mucho se habló de que el experimentado mediocampista defensivo dejó de ser tenido en cuenta por el Tata por indisciplina, aunque esto es algo que el propio jugador descartó por compelto en una entrevista que brindó para ESPN.

Layún señló sobre este tema: "Hasta donde tengo entendido estaba en planes para la fecha FIFA de marzo, en ningún momento me han hecho sentir eso. He platicado con Gerardo Martino y él me ha dicho que nunca se iba a dejar llevar por nada que no sea lo deportivo, que mientras siga trabajando y recupere el nivel que él sabe que debo tener, estaré".

"Él es una persona muy frontal y lo sé, no tengo motivos para creer que hay algo detrás de esas no convocatorias, si hubiera algo, él me lo hubiera dicho. Estoy consciente, el torneo pasado no fue lo que hubiera esperado, con lesiones, jugar en una posición que me cuesta trabajo, no me siento apartado, estoy tranquilo, en lo que iba del torneo mostré un buen nivel y la idea es regresar con ese nivel", sentenció el jugador de 31 años.

