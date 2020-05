Desgarrador: Jugadores mexicanos suplican ayuda a las autoridades para volver al país tras cierre de fronteras

El brote de coronavirus puso, literalmente, en pausa al mundo. Y el deporte no fue la excepción; con ligas suspendidas en todo el globo llamó la atención el caso de Nicaragua, cuya competicion no se detuvo pese a las advertencias por la veloz expansión del virus, manteniéndose como un oasis en medio de la crisis sanitaria, algo que llegó a su fin y tiene a los jugadores mexicanos pidiendo ayuda a gritos para volver al país.

El pasado fin de semana, más de tres meses después de que la mayoría de los países decidieran entrar en cuarentena, la presente temporada de la liga nicaraguense llegó a término, algo que ha generado enormes dificultades a los profesionales aztecas que allí militaban y que hoy buscan desesperadamente una manera de retornar a México.

“Nosotros no podemos esperar tanto, porque si tenemos 10 pesos para el viaje, en un mes se nos van a acabar y no vamos a tener cómo regresar. A la mayoría de los que tengo en el grupo (Whatsapp) y es que a todos se nos acaba contrato, entonces nos podríamos quedar sin recursos para volver a México. Ya no es una solicitud de ayuda, es una súplica”, comentó a ESPN Fernando Villapando, que actualmente milita en el Walter Ferretti.

Ex jugador perteneciente al Toluca ha representado a Fabrizio Távano y Taufic Guarch, del Real Estelí, y otros seis jugadores mexicanos en las tratativas con las autoridades: “En la Embajada de México nos dijeron que mandaron una carta, que se llama salvoconducto, a las autoridades de Honduras, El Salvador y Guatemala, pero la rechazan, dicen que no es posible abrir las fronteras”, aseguró.

Villapando aseguró que no descansarán hasta obtener ayuda del gobierno para poder retornar al país: “No nos vamos a parar en ningún lado, nosotros nos vamos de vacaciones o algo por el estilo. Somos futbolistas, se nos acaba el contrato y tenemos la necesidad de regresar a México para reunirnos con nuestra familia”, finalizó.

