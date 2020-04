¿Es Miguel Herrera el mejor DT mexicano de la historia? Fox Sports responde a Giovani dos Santos

Giovani dos Santos aseguró en una entrevista a través de Youtube que Miguel Herrera es el mejor DT mexicano de la historia. "Es la pregunta más fácil de responder. Sí, sin lugar a dudas", señaló el ex Barcelona.

Estas declaraciones no pasaron para nada desapercibidas y en la mesa de La Última Palabra, programa de Fox Sports, se hicieron eco de esto.

Salim Chartouni tomó la palabra y le contestó: "¿Cuántas experiencias ha tenido Giovani con algún otro técnico mexicano? Todos han sido europeos, pero ¿cuántas veces ha tenido contacto con un mexicano? La dejo ahí. Miguel es un grandísimo técnico, pero para que Gio diga ´es éste y ya´ sí tendría que haber vivido otras experiencias".

Fabián Estay, ex dirigido por el Piojo, reveló: "Yo el mejor (DT) que he tenido ha sido el profe (Enrique) Meza, pero con Miguel también me sentí muy bien. En sus comienzos fui el primer capitán que tuvo en Atlante, él tenía una idea muy específica de Ricardo La Volpe, trabajaba de la misma manera. Es un tipo ganador, hizo un trabajo muy bueno en América y la Selección".

"Gio habla porque Miguel lo rescató en un momento muy complicado y es muy válido que diga eso. Yo lo pongo por encima de muchos técnicos por la manera que dirige y le da confianza a los jugadores. Él va de frente, es el mejor en estos momentos", sentenció el chileno.

