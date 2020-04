Faitelson pidió que incluyan a Cuauhtémoc Blanco en un once ideal y lo remató de la mejor manera: "Y no es miedo a un nuevo “impacto”…

Ricardo La Volpe armó un once ideal de la historia del futbol mexicano que despertó muchísima polémica. No tanto por los jugadores que incluyó, sino por los elementos históricos que dejó afuera.

Casualmente o no, los históricos que no fueron incluidos por el estratega (Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco son los nombres más fuertes) son personas que no tienen la mejor relación con él.

Es evidente que yo no se tanto de futbol como Ricardo Lavolpe, pero, con todo respeto y sin él, Cuauhtémoc Blanco debe ser parte siempre de un 11 ideal del futbol mexicano…

Pd.- Y no es miedo a un nuevo “impacto”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 21, 2020

David Faitelson salió al cruce y defendió a quien es su verdugo y causante de muchisimas bromas que le hacen por redes sociales.

"Es evidente que yo no se tanto de futbol como Ricardo La Volpe, pero, con todo respeto y sin él, Cuauhtémoc Blanco debe ser parte siempre de un 11 ideal del futbol mexicano…", aseguró el periodista en Twitter.

Sin embargo, lo mejor llegó con el remate: "Pd: Y no es miedo a un nuevo 'impacto'…".

Recordemos que en marzo de 2003, el ex-jugador le propinó un golpe al periodista en el Estadio Luis "Pirata" Fuente que pasó a la historia.

