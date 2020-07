Fox Sports: "América no es candidato al título"

La Copa por México les sirvió a algunos equipos, como por ejemplo Cruz Azul para seguir siendo el equipo que mejor juega en todo México o Chivas y su demostración que continúa creciendo ni bien pasan los meses, o también para mostrar los lados negativos. Pumas lo sufrió en carne propia con la salida de Míchel González, mientras que América no ha podido conseguir una actuación brillante en ninguno de los juegos.

Lo realizado en el certamen amistoso, sumado al Clausura 2020 y el mercado de fichajes, ponen a las Águilas por debajo de las expectativas normales, ya que usualmente si no son los máximos candidatos a hacerse con el título no salen del Top-3. No obstante, en las opiniones de otras personas no se encuentra hasta la quinta o sexta posición entre los favoritos.

"Yo no recuerdo, por lo menos recientemente, que se haya especulado tanto con una pretemporada en la cual el equipo no funciona, con un armado del equipo en la cual se supone que le faltan piezas y con leve rechazo de su afición con la dirección técnica”, comenzó opinando Eduardo De La Torre en Fox Sports.

"CRUZ AZUL, LEÓN, TIGRES Y MONTERREY", POR ARRIBA DE AMÉRICA ��#LUPenCasa @YayoDelaTorreM fue contundente sobre el lugar que las Águilas ocupan como favoritos en el Guard1anes 2020: pic.twitter.com/iPz0V3mCC5 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 25, 2020

Luego, De La Torre fue más allá: “Todos estos son factores que han surgido previos a esta temporada. Si lo resuelven o no será cosa del América. Yo lo veo complicado que se posiciones entre los equipos que estarán liderando la liga”.

Según sus opiniones, hay cuatro equipos que son más candidatos que los azulcremas por lo realizado hasta el momento: “Para mí hay cuatro por encima: Cruz Azul, León, Tigres y Monterrey”, finalizó.

