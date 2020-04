Ismael Valdez habló sobre la reunión que tuvieron los jugadores del Ascenso MX con Enrique Bonilla

La posible transformación del Ascenso MX a una Liga de Desarrollo dejaría a muchos futbolistas, de la noche a la mañana, sin trabajo.

Es por esto que la Asociación de los Futbolista del Ascenso MX junto a los capitanes hablaron con Enrique Bonilla en el día de ayer.

Quien dio detalles sobre la reunión que se mantuvo con el mandamás de la Liga MX fue Ismael Valdez, quien habló con el diario Récord quien de entrada aclaró que fue muy positiva porque se escuchó la preocupación de los futbolistas, el pensamiento de la Asociación y que esperan la reacción de la asamblea.

“La votación de los presidentes fue una puñalada letal para los futbolistas, le quitan la aspiración de poder crecer. Ellos argumentan que se quedaban sin dinero, pero hace semanas estaban todos unidos, algo raro pasó, no queremos pensar mal, pero de alguna forma dieron marcha atrás a eso”, expresó Valdez sobre la decisión de los diferentes directivos.



Por otro lado, el representante de la asociación dijo que tiene la esperanza para que cambia algo o que se contemple modificar el reglamento para que varios jugadores no pierdan su trabajo. Además, dijo que esto también es un golpe para Liga Premier y la Tercera división.

“El punto clave es que los presidentes cambiaron de parecer de una semana a otra, antes iban por todo, y después declaran que no tienen solvencia, el presidente de la liga nos explicó que ellos actúan de esa manera para apoyar a los equipos que ya no tienen dinero, nosotros sabíamos otra cosa”, expresó Valdez quien agregó que tiene fe de que salga al productivo porque la propuesta que se hicieron beneficia a las tres partes.

Por otro lado, comentó que la gran preocupación que surge de los futbolistas es a partir de la incertidumbre que se genera al no saber cómo es la estructura de la nueva liga que si quiere implementar.

“En un grupo tenemos dos años, todos están informados, los capitanes de la Liga Premier también. No hay necesidad de salir y que haya ‘sangre’, dicen por eso que no damos la cara, pero nosotros no queremos quedar bien con nadie, más que con el futbolista, estamos trabajando para ellos, creo que vamos por buen camino”, finalizó el Valdez al referirse que la Asociación siempre estuvo y está cerca de los jugadores.



Lee También