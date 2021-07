¿Julián Araujo rechazó a Estados Unidos?: no va a Copa Oro 2021 y México se ilusiona

La novela por definir a cuál de las dos selecciones entre México y USA representará Julián Araujo continúa, pero ya se dio un paso importante que tiene cada vez más cerca la decisión final del joven lateral derecho de 19 años. ¡El Tri se empieza a ilusionar!

El USMNT dio a conocer la convocatoria definitiva para la Copa Oro 2021 y una de los grandes ausentes fue Julián Araujo. El defensor que es compañero de Javier Chicharito Hernández estaba en la preconvocatoria, pero la ascendencia mexicana y el deseo de jugar por México parece estar pesando.

Gregg Berhalter, director técnico de la Selección Estados Unidos, fue el encargado de revelar por qué no convocaron a Araujo para la Copa Oro 2021 y… ¡Oh, sorpresa! La razón involucró a México y un posible deseo de Julián para representar al Tri de manera definitiva.



“Es un caso en el que Araujo tiene doble nacionalidad y no está completamente listo para comprometerse con el equipo. Sabía que la Copa de Oro lo definiría permanentemente y no estaba listo para dar ese paso”, señaló Berhalter sobre la no convocatoria del lateral derecho.

Julián Araujo ya jugó para Selección USA, pero no descarta a México

Desde la categoría Sub-16 hasta la Sub-23, Julián Araujo acumula 23 partidos con la Selección USA y a pesar que ya jugó un encuentro amistoso con el seleccionado mayor, 10 de diciembre del 2020 contra El Salvador, todo parece indicar que México seduce al lateral derecho de Los Angeles Galaxy.

Los números de Julián Araujo en la MLS 2021

