Julius Randle vuelve a jugar en LA

Julius Randle enfrenta nuevamente a Los Angeles Lakers, franquicia que desistió en contratarlo luego de elegirlo en el draft de 2014, que hoy tiene a Lebron James, Anthony Davis y Danny Green en el equipo.



“No fue el momento”, dijo el actual jugador de New York Knicks al diario New York Post luego de que el equipo de California decidiera no contratarlo tras elegirlo en 2014. El jugador de 25 años primeró llegó a los New Orleans Pelicans antes de aceptar el contrato de 63 millones de dolares por tres años con los Knicks.

“Estoy feliz donde estoy ahora. Todo en la vida pasa por una razón. Esto me hizo la persona que soy ahora y estoy muy feliz por estar en los Knics”, agregó la principal carta ofensiva que dirige Mike Miller, de manera interina.

“Es bueno salir del frío y sentir un poco el sol”, expresó Randle al referirse que volver a estar en Los Ángeles le hace sentir energía y viejos recuerdos.

Julius Randle cuando volvió a enfrentar a los Lakers anotó 35 puntos, mientras que en la temporada promedia 18.6 puntos, 9.1 rebotes, 3.3 asistencias. Además, tiene 45.3% tiro de campo y 28.7% en triples.

Lee También