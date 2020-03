La Liga MX no le impide jugar a Renato Ibarra

Renato Ibarra se transformó en noticia ya que su esposa, Lucely Estefanía Chalá García, lo denunció por haberla agredido físicamente, por lo que fue detenido en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

Lógicamente, es un tema que la justicia deberá determinar si es puesto en prisión o no. Otro, es qué sucedería si el jugador se mantiene en libertad, algo que ya se está evaluando.

Sin embargo, en el Código de Ética de la Liga MX no existe ningún castigo para un jugador o entrenador que haya realizado violencia familiar.

Si bien en un apartado de la Declaración del Juego Limpio y Ética Deportiva se menciona el rechazo a la violencia, nada le impide a Ibarra retornar a un campo de juego.

"HAY ALGO QUE ES FUNDAMENTAL EN ESTAS HORAS Y ES LA DECLARACIÓN DE ELLA"#LUP @ruubenrod con los detalles acerca de cómo ha transcurrido el caso de Renato Ibarra, acusado por una presunta agresión a su pareja pic.twitter.com/TsKe1bDhQ1 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 7, 2020

"No toleramos corrupción ni violencia en nuestro deporte y nos dirigimos hacia todos y todas con respeto. Las diferencias físicas no son una barrera entre nosotros y nosotras, no denostamos a nadie por su aspecto u origen, sabemos que formamos una familia y nos respetamos entre sí como tal", es lo que menciona el Código de Ética, por lo que Renato puede volver a jugar si es que la justicia no lo encarcela.

