En México especulan que James Rodríguez será rival de Messi en la MLS

El presente de Lionel Andrés Messi y de James Rodríguez podría volver a unirse. Fueron rivales por el mismo campeonato por última vez en el año 2017 gracias a la rivalidad Barcelona-Real Madrid. En este momento, por México se especula alrededor de la posibilidad de que el colombiano termina en la MLS de los Estados Unidos gracias a la finalización de su contrato en León. Lo ven como una hoja de ruta lógica e igualmente como una posibilidad económica más que rentable para el Soccer de Norteamérica.

“Ignacio Ambriz (DT de León) dijo que James Rodríguez se va a divertir en León, la verdad es que ninguno ha dicho que se va a quedar. Lo que me dicen es que no se va a quedar y Ambriz va a terminar el torneo con lo que tiene y, para el año siguiente, habrá cambio de proyecto, en donde el colombiano no está presente…James Rodríguez tiene 34 años, entonces no es tan viejo y es titular con la Selección Colombia y necesita un equipo para jugar, pensando en la cita orbital”, informaciones de Diario Récord alrededor del futuro del crack colombiano a solamente unos meses de la llegada de la Copa Mundial de la FIFA.

Desde hace varias temporadas que James Rodríguez no extiende contrato con ningún equipo que haya tenido sus servicios. A suya 34 años termina su vínculo contractual en diciembre y por el portal mexicano ven como una hoja de ruta lógica que termine teniendo como mínimo alguna propuesta de ligas como la MLS. De momento descartan que en Arabia Saudita los equipos que empezaron a reforzarse desde la llegada de Cristiano Ronaldo apuesten por un jugador de sus características. ¿Rival de Leo desde 2025? El tiempo dirá.

Por Récord descartan que pueda renovar su contrato en la Liga mexicana. No ven indicios que hasta la fecha marquen que el jugador no terminará su paso por León a finales de diciembre: “Lo de Medio Oriente, como un tema de mucha plata, podría ser una oferta. ¿James Rodríguez tiene un lugar en la MLS? Allá, no aceptan jugadores que no sean competitivos y cuya edad sea alta. Veremos si León hace el esfuerzo, pero todo indica que no va a renovar. ‘Nacho’ Ambriz tiene la última palabra…Aunque han dicho que tranquilos, que ha habido uno que otro avance y la directiva ha dado a entender que va a seguir, la realidad es que no se han sentado a hablar y renovar”.

Messi y James se vieron las caras por última vez en la final de la Copa América: GETTY

Si tenemos en cuenta los intereses tanto comerciales como deportivos que la MLS tiene pensando en el verano del 2026, por supuesto que la ecuación de la semana lógica. El torneo se ha venido potenciando como nunca en todos los ámbitos gracias al fichaje de Messi desde Paris Saint Germain. Acumular la mayor cantidad de figuras posibles en su certamen nacional a la espera de la Copa Mundial más grande de todos los tiempos, supondría un acierto tanto dentro como fuera del césped para la Mayor League Soccer. De momento no se dan nombres de equipos interesados en sus servicios, pero tendría que ser alguno donde no estuviese ocupada la casilla de Designated Player. Incluso desvelan su sueldo en México y no es imposible para la MLS, pues en León James solo recibe un total de dos millones de dólares anuales.

Manchester United ficha a compatriota de James

Pero James Rodríguez no sería el único colombiano que podría cambiar de equipo lo antes posible. Fabrizio Romano confirma que nuevamente un colombiano tendrá lugar en Manchester United salvo giro de 180 grados. Todos los documentos se encuentran firmados alrededor de la operación para llevar a Cristian Orozco a la Premier League de Inglaterra.

El talentoso colombiano de 17 años, proveniente de Fortaleza de Bogotá, sería nuevo jugador de Manchester United en el verano del año 2026. El último cafetero en ponerse la camiseta de los Diablos Rojos de Inglaterra no fue otro que Radamel Falcao en un acuerdo de cesión desde Mónaco que ni mucho menos terminó con los resultados esperados en Old Trafford. Se le considera como una de las grandes promesas del FPC.

