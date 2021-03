La esperanzadora promesa de Ignacio Ambríz a los aficionados de León

Hoy por la noche, el Club León y Santos Laguna se estarán midiendo por la décimoprimera jornada del torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Previo al encuentro, Ignacio Ambríz, dt del último campeón, lanzó una esperanzadora promesa a la afición.

"Así que pienso que el domingo será un gran juego y nosotros vamos con la idea de ganar porque nos acercaríamos mucho o nos meteríamos ya en zona de repechaje y eso es importante para el estado mental del equipo", destacó.

Y agregó: "La verdad que el profesor Almada ha hecho un gran trabajo, lleva cuatro o cinco torneos que Santos lo viene haciendo bien, es un equipo de gran dinámica, de los mejores del torneo y se vuelve fuerte en casa porque te presiona bien".

Ignacio Ambríz y una esperanzadora promesa. Jam Media.

Para finalizar, señaló: "Cada club piensa diferente, el viernes Jesús Martínez me hacía referencia de la Concachampions, que sería importante para el equipo, para aparecer en el Mundial de Clubes. No puedo sacar pretextos de que no podemos con los dos torneos".

El duelo se llevará a cabo a partir de las 19:05 horas del centro de México, y será en el Estadio Corona. La Fiera buscará ganar y meterse en zona de reclasificación.

