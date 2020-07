Macías lleva tranquilidad a Chivas afirmando que mudarse al futbol europeo "no es una obsesión"

Luego de un breve ciclo de apenas un año en León, José Juan Macías, desde su regreso emprendido a Chivas, pasó a ser uno de los futbolistas más destacados de la Liga MX pese a su corta edad. El artillero, a base de goles y un rendimiento destacado con la playera del Rebaño Sagrado, no tardó en posicionarse en el radar de varios clubes del Viejo Continente.

Aunque por lo pronto su futuro es relativamente incierto y distintos elencos europeos ya mostraron interés en hacerse con sus servicios, el goleador se encuentra mentalizado en el presente: a falta de una confirmación oficial por parte de la Liga MX en torno al calendario del Apertura 2020, Macías, así como el resto de sus compañeros, retomó las actividades para regresar a los campos de la mejor manera posible.

JJ es uno de los futbolistas más deseados de la Liga MX (Foto: JAM)

En diálogo con Transfermarkt, JJ, haciendo referencia al privilegio que le representa ser uno de los elementos más destacados y valiosos de la competencia mexicana, marcó: "Se siente bien, es una validación a mi trabajo y a lo mucho que he entrenado para estar en donde estoy. Por otro lado, siendo sincero, creo que aún no he mostrado para nada lo mejor de mí. Todavía tengo muchísimo que aprender y mejorar todos los días, y me preparo para eso, para seguir mejorando como futbolista y como persona".

Consultado sobre el interés despertado por su parte en los escritorios de varias instituciones europeas, Macías, destacando que se encuentra "muy contento" en Chivas, explicó: "No es ningún secreto tampoco que quiero jugar en la elite mundial, y creo que el mejor fútbol del mundo hoy en día está en Europa. No es una obsesión, ni mucho menos, pero sí me creo capaz de jugar en donde sea y con los mejores, y espero que sea una meta que pueda cumplir más temprano que tarde".

Utilizando como pie de apoyo el hecho de haber sido "relacionado con muchos clubes de México", José Juan, listo para lo que el futuro le depare, finalizó: "Más que un club u otro, es que estaré muy honrado de pertenecer a cualquier club que venga por mí, y que me voy a matar por esos colores y por su gente cada vez que este representándolos".

