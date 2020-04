Manuel Lapuente criticó a Ricardo La Volpe por el once ideal mexicano que eligió

Hace unos días, Ricardo La Volpe anunció, mediante su Twitter, su equipo histórico mexicano, el cual no incluía a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Sánchez, leyendas de México.

"Mi 11 ideal del fútbol mexicano sería Marin, Nacho Flores , Claudio Suarez, R. Marquez, R. Ramirez , P.Pardo, Reynoso, T.Boy , Sinha, Cabiñho y Cardozo , fue muy complicado porque tuve que dejar afuera a grandísimos jugadores", señaló Ricardo.

El exentrenador recibió comentarios de todas partes, tanto críticas como gente que apoyaba su decisión.

Sin embargo, entre esas críticas, apareció la de un exjugador y exdirector técnico. Manuel Lapuente apuntó contra La Volpe y lo trató de "loco" por no haber incluido a Blanco y Sánchez.

Manuel Lapuente en #LibreDirecto da su opinión sobre el 11 histórico del fútbol mexicano de Ricardo La Volpe: “Tendría que estar loco para no poner a Hugo y a Cuauhtémoc”.#SomosUnanimo #FùtbolMéxico pic.twitter.com/bZYwsYcHHZ — UNANIMO Deportes (@UnanimoDeportes) April 23, 2020

"Bueno si no los pones no puedes hacer a una de las mejores selecciones, punto, había otros, pero si no pones a Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco estás perdido, realmente estás en otro planeta o hay cosas, yo no he visto el 11 de Ricardo (La Volpe), pero eso es lo que me parece, son dos de los principales y por supuesto que los llamaría a la Selección, en las selecciones primarias es con Cuauhtémoc y Hugo, por favor", aseguró el ex-América.

