En pleno sorteo del Mundial 2026: Ecuador recibe impactante noticia sobre la sanción a Moisés Caicedo

La Selección de Ecuador no solo está pendiente de sus primeros rivales en el Mundial 2026, si no también de si Moisés Caicedo estará o no disponible para el primer partido. Desde el sorteo le dieron a la Tri una impactante noticia que viene desde la FIFA.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, conversó con el periodista Diego Arcos y dio a conocer que vía amnistía e indultos, es imposible que Moisés Caicedo vea su tarjeta roja levantada.

Al mismo tiempo dio una gran noticia, es que adelantó que la FIFA podría cambiar el reglamento para que los jugadores lleguen habilitados sin suspensiones para jugar la Copa del Mundo.

No queda claro si habrá una limpieza de tarjetas o si tendrán que cumplirla en la siguiente fecha oficial, en el caso del volante del Chelsea sería en el debut de la Tri para Eliminatorias 2030.

Otro de los beneficiados de esta medida sería Nicolás Otamendi, el defensor argentino que vio la roja en el mismo partido que Moisés Caicedo. A Cristiano Ronaldo le dieron una sanción leve para que pueda estar.

¿Cuándo y dónde es el sorteo del Mundial?

El sorteo del Mundial será en el Centro John F. Kennedy, Washington, 12:00. Por Ecuador irán como representantes Sebastián Beccacece y el presidente de la FEF, Francisco Egas.

Moisés Caicedo expulsado vs. Argentina

Ecuador se encuentra en el bombo 2 y tendrá rivales de distintas confederaciones ya que no podrá enfrentar a una selección CONMEBOL.

Las condiciones especiales de la FIFA:

Los cuatro mejores del ranking FIFA (Argentina, España, Francia e Inglaterra) no se enfrentarán entre sí hasta semifinales, siempre y cuando todos terminen primeros en sus grupos.

El fixture recién se conocerá 24 horas a través de otro programa especial. Se podrá ver por FIFA+ y el canal oficial de FIFA en YouTube.

