Miguel Layún confesó que sufre en su carrera deportiva

Miguel Layún, uno de los jugadores más experimentados de la Liga MX, ha recibido más críticas que elogios desde su llegada a Monterrey en 2019.

En una ciudad regia, donde los cuestionamientos se magnifican, el defensa contó cómo se siente ante las recriminaciones.

"Cada vez que recibo críticas negativas, es complicado, es incómodo. En una ciudad como Monterrey es muy difícil aislarse de las críticas constantes. Algunas las repesto, con otras no coincido", contó en una entrevista a Telediario.

A su vez, el defensa agregó: "A lo largo de mi carrera he aprendido que las críticas se pueden tomar de dos maneras: dejas que te derrumben o las ves como una posibilidad de crecimiento. Sufrí en muchos momentos, pero siempre intento enfrentar todo".

A pesar de sus malos tragos, el hombre de Rayados reconoce que lentamente comienza a mejorar su rendimiento: "Este torneo he encontrado muchos factores que me han permitido mostrar un mejor nivel que he estado antes, sé que puedo llegar a la versión que tuve en Porto".

