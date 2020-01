Mohamed pidió que la Superliga Argentina aprenda de la Liga MX

Ya adaptado totalmente a la vida en México, Antonio Mohamed fue muy elogioso con la Liga de ese país en desmedro de la de Argentina, donde nació.

El Técnico, reciente Campeón con Monterrey, diferenció brutalmente a los torneos en la entrevista con TyC Sports: "La Superliga tiene mucho que envidiarle a la Liga MX... Te diría que todo", comenzó.

"Allá se respetan los horarios, hay un respeto por los aficionados, por los patrocinadores, por los planteles, por todo... En cuanto a la organización es muchísimo mejor", amplió el Turco.

A diferencia de lo que ocurre con la competencia sudamericana, Tony explicó que hay varias certezas para un estratega como para planificar mejor los encuentros en el territorio azteca que no existen en otras partes del continente.

"En México los equipos juegan de local siempre los mismos días y a la misma hora, entonces es más fácil todo para todos. Vos sabés que jugás en casa en ese momento y listo, no cambia. No como acá que te lo modifican todo el tiempo, eso no ayuda", cerró Mohamed desde Mar del Plata, donde pasa sus últimas horas de vacaciones antes de retornar a Rayados para la pretemporada.

