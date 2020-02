Si hay algo que se habla por estos días en México es por qué Rodolfo Pizarro eligió a la MLS como destino y no Europa dónde se encuentra la elite del futbol mundial. El jugador fue claro al respecto.

"Si hubieran aceptado un préstamo, ya estaría en Europa. Pero un préstamo Rayados, Chivas ni Pachuca, jamás lo iban a aceptar", admitió.

La traba principal siempre fue la alta clausula de rescisión del mediocampista de 25 años. De hecho, no fue por cualquier motivo que pasó de los Tuzos hacia el Rebaño y de allí a Monterrey por poco más de 14 millones en ambas oportunidades.

Los equipos europeos no confiaron en el potencial del mexicano y por ese motivo no se animaron a desembolsar lo pedido. Razón por la que sí querían llevárselo a préstamo para probarlo en las competiciones del viejo continente y después decidir la compra o no definitiva.

Lo cierto es que Pizarro se transformó en el futbolista más caro de la historia de la MLS por su transferencia al Inter Miami a cambio de 19.6 millones de dólares, según informó TUDN.

Hablar con Beckham lo cambió todo para Pizarro

Rodolfo se va de México con cuatro títulos nacionales en su haber, sumado a dos Concacaf Liga de Campeones.

