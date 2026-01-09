En España ven a Falcao volviendo a Millonarios para meterse en el Mundial 2026

El fichaje de Radamel Falcao García por Millonarios cruza fronteras. Incluso en territorios como España y donde el Tigre brilló como en ningún lugar, se hacen eco de las informaciones que llevarán al delantero nuevamente ponerse la camiseta del equipo de sus amores. El periodista Marcos Gómez-Díaz incluso señala que todo puede ir de la mano del deseo del atacante de intentar disputar su segunda edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

“Creo que tenía la espinita clavada a lo mejor de disputar su segundo Mundial y ser relevante. Con su veteranía con 39 años y a pesar de no ser un delantero que no tenga la misma velocidad, sí que sigue teniendo el gol en las venas. Tiene un gran posicionamiento, puede conectar de gran manera con sus compañeros como Luis Díaz y eso le va a ayudar a poder estar en la Selección ya sea de titular o suplente”, empezaba Marcos Gómez-Díaz, periodista de la Cadena SER, alrededor de un fichaje con el cual se espera que el conjunto capitalino cierre a gran escala de mercado.

No duda que Falcao puede llegar a meterse en una lista donde no mucho tiempo atrás toda Colombia pedía por la convocatoria de Dayro Moreno por su rendimiento en Once Caldas. La edad es solo un número: “Me lo imagino en el Mundial, si lo metes en el minuto 80 te puede resolver con un gol de cabeza, con un remate o posicionándose bien. Ahora todo es mucho más cuadriculado, Falcao es de la escuela de las genialidades”.

Hablar del paso de Falcao por España es comentar el inicio de la era dorada para Atlético de Madrid en cuanto a estabilidad se refiere. Junto a Diego Pablo Simeone cimentaron una temporada donde terminarían de llevarse la Europa league in Bucarest frente al Athletic Club de Bilbao y antes de vencer al Chelsea en la Supercopa de Europa. Eran tiempos de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo donde un cafetero era noticia también cada fin de semana.

“En España es complejo porque en cierto modo es por el Atlético de Madrid, en dos temporadas marcó 70 goles, lo cual es una cifra bastante grande y que ya no estamos acostumbrados. La mayoría de gente recuerda a Messi y Cristiano, que son únicos en su especie, pero no hay tantos delanteros del tipo Falcao”, finalizaba Marcos Gómez-Díaz, periodista de la Cadena SER, alrededor del recuerdo que se tiene sobre Radamel. ¿Teléfono para Néstor Lorenzo?

