El Atlas no encuentra soluciones en este Clausura, y en el banquillo parece haber más confusión que los jugadores adentro de la cancha.

Fiel a su estilo, Rafael Puente Jr. pidió un cambio de actitud y resignificar la frase 'a lo Atlas'.

"Debemos trabajar para que los buenos lapsos duren más tiempo. Hoy nos hacen un gol, nos pega y nos abandonamos. Ahí entra en un detalle que no comparto: hay una frase histórica y es 'A lo Atlas'. Parece que aquí vale victimizarse y no lo comparto", comentó el entrenador.

"Para mí es una forma de evadir una posibilidad de revertir la situación. Nosotros no nos vamos a victimizar. 'A lo Atlas' se tiene que convertir en que es un equipo que se planta en cualquier cancha y ante cualquier rival, y que el equipo va a tener un amor propio no negociable. Ese estigma nos vamos a encargar de revertirlo", prometió.

Por otra parte, habló sobre la fragilidad mental de sus dirigidos: "Este equipo tiene que ganar en la resiliencia. Si algo he sido en mi vida es resiliente y ahora me corresponde transmitirlo al equipo. En la vida puedes ganar, perder o empatar. Abandonar, al menos con nosotros al frente, no está permitido".

Lo cierto es que los aficionados no pueden esperar demasiado: están en el puesto 15 y pueden finalizar la jornada en el último puesto de la tabla de posiciones.

