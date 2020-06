Tigres: Nahuel Guzmán respondió acerca de una posible vuelta a Newell's

Nahuel Guzmán es uno de los arqueros más influyentes de la historia de Tigres. Desde su llegada en 2014, el portero se ha transformado en un referente del cuadro felino, como así también en uno de los más importantes de la Liga MX.

El Patón ha caído en el Universitario en el momento justo. Desde su arribo, Tigres logró conquistar siete títulos entre Liga MX y trofeo Campeón de Campeones. Sin embargo, nada es eterno: el portero es cosciente que podría volver a Newell's, aunque por suerte para el Universitario no en el corto plazo.

Nahuel Guzmán junto a Gabriel Heinze en el Newell's 2013.

"Newell's es parte de mi formación, siempre lo digo. Hoy en día veo complicado regresar, más que nada, por la situación familiar. Tengo un hijo en la escuela, mi esposa estudiando y tres años más de contrato", comentó el argentino, en diálogo con El Diario La Capital.

"Siempre dije que sí me gustaría tener otra etapa en Newell's con otra madurez, otra cabeza, pero no lo sé. Es un gusto y una idea personal que muchas veces no depende solo de nosotros", finalizó el hombre de 34 años.

Si bien aún no hay precisiones sobre el futuro exacto del guardametas, todavía le restan por cumplir su contrato que se extiende hasta el 30 de junio de 2023.

