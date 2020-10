Wanda Nara mostró qué se pone para entrenar y no sabemos si es cómodo o no

Hoy es viernes. Comienza el fin de semana. Por lo tanto, se vienen días donde la comida y la bebida juega un papel fundamental. Nuestro cuerpo lo sabe y lo entrenamos para poder disfrutar sábado y domingo.

Un ejemplo es Wanda Nara, quien hoy publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram donde se la puede ver relajada un poco en medio de distintos ejercicios.

"Look of the day , this is one of my favorite looks from Lockdown", escribió como texto adjunto en la imagen, una instantanea donde está con un conjunto negro y unas zapatillas importantes.

¿Es cómodo esto para entrenar? Ella sólo lo sabe, pero sí prendió fuego la red social con la foto, algo que le encanta hacer a la mujer de Mauro Icardi.

+ La foto que subió:

