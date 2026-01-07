Luis Fernando León protagoniza varios rumores para la pretemporada de Emelec. Al central ecuatoriano lo ponen en diferentes equipos, sin embargo, fue él mismo el que ahora mandó un mensaje para aclarar qué pasa. El central ecuatoriano es capitán del ‘Bombillo’.

Aunque se lo da muy cerca de jugar para Liga de Quito, Luis Fernando León ahora pone un mensaje en redes sociales, que termina “confundiendo a todos“. El capitán del ‘Bombillo’ afirmó que está listo para jugar la pretemporada con el equipo azul.

“Todo listo, solo falta la programación. Aún están de fiesta estos panas, como todo el año”, escribió León en su cuenta de IG. Con este mensaje, muchos aficionados se ilusionan que se quede, ya que el central no ha sido presentado por algún otro club y aguarda la programación de la pretemporada.

La directiva de Emelec no ha comunicado oficialmente cuando comenzará la pretemporada de los jugadores. Asimismo, no han cumplido con levantar sanciones FIFA y le deben a varios jugadores más de 5 meses de salario y también primas y otros dineros.

El mensaje de León en redes sociales que ilusiona a los hinchas de Emelec. (Foto: Captura de pantalla)

León tiene uno de los contratos más largos de Emelec, ya que el central ecuatoriano renovó a finales de 2023 hasta 2027. Asimismo, sería uno de los mejores pagados del club. A lo largo de toda la temporada se mostró como el líder de los jugadores ante las polémicas con la directiva.

Los equipos que buscan a Luis Fernando León

Aunque es uno de los favoritos de la hinchada de Emelec, Luis Fernando León también interesa a otros equipos como IDV, Barcelona SC y Liga de Quito. Incluso en este mercado se ha relacionó su futuro, en varias ocasiones, con la camiseta de LDU.

Las estadísticas de León en su última temporada con Emelec

En la anterior temporada, Luis Fernando León estuvo lesionado durante varios partidos. El defensor ecuatoriano apenas tuvo 1.636 minutos en cancha. Jugó un total de 19 partidos y marcó 2 goles. En los partidos finales de la LigaPro lideró la cruzada de sus compañeros exigiendo pagos a la directiva.

En síntesis: