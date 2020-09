Willie González le puso los puntos a Antonio Briseño tras el insulto a André-Pierre Gignac

A pesar de que son cuadros reconocidos dentro de la Liga MX, el encuentro entre Tigres UANL y Chivas de Guadalajara del sábado pasado fue de necesitados. Los dos tenían la obligación de quedarse con los tres puntos para no caer en la tabla general de posiciones, y los de Víctor Vucetich se quedaron con la victoria.

Pero fue de la deportivo, hubo una situación de la cual todavía se está hablando en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y es que, cuando el Guadalajara ganaba 2-1, Antonio Briseño se acercó a André-Pierre Gignac para defender a un compañero y le gritó en su cara: "Me pelas la v...".

Lógicamente, los aficionados del Rebaño Sagrado festejaron la actitud del Pollo, pero en la Sultana del Norte parecen no estar de acuerdo con esto. De hecho, Willie González, un reconocido reportero de la ciudad de Monterrey, le dedicó unas duras palabras al defensa central por su reacción ante el francés.

"No me había tocado escuchar nunca una vulgaridad del tamaño de la que el Pollo Briseño le dijo a Gignac. Quedé asustado y pasmado. Decirle una cosa como esa a Gignac me parece que es una bajeza", aseguró el reportero en su columna matutina diaria llamada Comentario del Día para Multimedios Deportes.

De los creadores de que Chingue a su p... negra y bomba madre el América.

Ahora llega esta joyita para Gignac... me pelas la ���� pic.twitter.com/QEsjqzB2l2 — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) September 6, 2020

"Antes de futbolistas, son ejemplos para la niñez y representan a la sociedad. Agredió de una manera vulgar y de lo peor. Gignac no utiliza ninguna palabra altisonante. No dice groserías. Nunca ha insultado a los árbitros", completó Willie González, refiriéndose a la actitud del hombre de las Chivas.

Ese muchacho @pollobv aquí comió, aquí se le pagó, aquí gracias a los goles de Gignac se hizo millonario, aquí lo hicimos campeón y jugó libertadores, mal agradecido. Hablarle tan feo a @10APG no se vale, que falta de educación. https://t.co/NcXvbuWSpi — Willie González (@WillieMty) September 7, 2020

