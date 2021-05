MLS 2021 Semana 7: Partidos de la séptima jornada

Parece que fue ayer cuando se escuchó el pitazo inicial en la Major League Soccer (MLS), pero lo cierto es que ya estamos rumbo a la Semana 7 de acción, donde la emoción del balompié de los Estados Unidos promete seguir con más fuerza que nunca, como hasta ahora lo ha hecho.

Con Javier "Chicharito" Hernández a la cabeza de la tabla de goleadores, Los Angeles Galaxy buscará asaltar la punta en la Conferencia Oeste, la cual está en posesión del siempre poderoso Seattle Sounders, mientras que en la Conferencia Este hace lo propio desde lo más alto, New England Revolution.

Justamente, el próximo sábado 29 de mayo, el esférico continuará rodando en el césped norteamericano con una serie de partidos que proyectan rivalidad, grandes jugadas, emoción por doquier, goles y atajadas magníficas para darle continuidad a la MLS.

Inter Miami y DC United abrirán el telón de la Semana 7 en la liga. Por otro lado, entre los compromisos que prometen está Columbus Crew vs Toronto FC, Atlanta United vs Nashville, LAFC vs New York City y Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes.

MLS 2021 Jornada 7: Partidos de la semana

(Fuente: TUDN)

Partidos destacados de la Jornada 7: El radar de BolaVIP

Columbus Crew vs Toronto FC | Historic Crew Stadium |

Atlanta United vs Nashville | Mercedez-Benz Stadium |

LAFC vs New York City | Banc of California Stadium |

Los Angeles Galaxy vs San Jose Earthquakes | Dignity Healt Sports Park

