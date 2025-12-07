Es tendencia:
FIFA confirmó cuál será en 2026 el partido número 1000 en la historia de la Copa Mundial

La FIFA determinó que Japón vs. Túnez sea el encuentro número 1000 de la historia de la Copa del Mundo.

Por Germán Carrara

Japón y Túnez jugarán el partido número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.
© Getty ImagesJapón y Túnez jugarán el partido número 1000 en la historia de la Copa del Mundo.

La FIFA realizó el sorteo con el que distribuyó a cada uno de los clasificados y a los 6 cupos todavía vacantes (a resolverse en marzo mediante el Repechaje de la UEFA y el Torneo Clasificatorio Intercontinental) en los 12 grupos que compondrán la primera fase de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá en 2026.

Y 24 horas después, en un evento que adosó al evento principal, la entidad que preside Gianni Infantino aclaró, con la presencia de grandes figuras del fútbol mundial como Ronaldo Nazário, Francesco Totti y Lionel Scaloni, los días, horarios y las sedes de cada uno de los partidos tanto de la instancia inicial como de la fase de eliminación.

Y al respecto, entre otras conclusiones, se supo que la FIFA determinó cuál será el partido número 1000 en la historia de la Copa del Mundo, otro de los detalles adicionales con la que contará la edición número 23 del torneo que, por primera vez, contará no solo con 48 participantes, sino también, con tres países anfitriones.

El encuentro en cuestión será entre Japón y Túnez y se llevará a cabo bajo el marco de la segunda fecha del Grupo F (encabezado por Países Bajos e integrado también por el ganador de la segunda llave del Repechaje de la UEFA), el 20 de junio en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México.

La publicación con la que la FIFA anunció el partido número 1000 de la Copa del Mundo.

La publicación con la que la FIFA anunció el partido número 1000 de la Copa del Mundo.

Así lo anunció la cuenta oficial de X (Twitter) de la sede de Monterrey: ”¡El partido 1,000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en nuestra casa! El Estadio Monterrey. El 20 de junio será un día que quedará marcado para siempre cuando la selección de Túnez y de Japón disputen más que tres puntos. 1,000 partidos, 1,000 historias y 1,000 recuerdos que se sellarán con nuestra gente recibiendo al mundo”.

¿Cuál fue el primer partido en la historia de la Copa del Mundo?

Francia contra México en el Estadio Pocitos y Estados Unidos vs. Bélgica en el Gran Parque Central, fueron los dos partidos que iniciaron en simultáneo y que dieron comienzo a la Copa del Mundo en 1930. Eso sí, el que tiene exclusividad en haber marcado el primer tanto de la competencia fue el francés Lucien Laurent en lo que terminó siendo victoria de los galos por 4 a 1.

En síntesis

  • La FIFA determinó que Japón vs. Túnez será el partido número 1000 del Mundial.
  • El encuentro Japón vs. Túnez se jugará el 20 de junio en la segunda fecha del Grupo F.
  • El partido número 1000 tendrá lugar en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey, México.
germán carrara
Germán Carrara
