¿Qué? Robert Lewandowski manda recado a la MLS sobre su futuro

Robert Lewandowski es el artillero perfecto, pues todo equipo quisiera contar con sus servicios al frente del ataque, pero ese es un lujo que solamente se han permitido Borussia Dortmund y Bayern München, siendo este último el lugar donde construyó gran parte de su legado.

Sin embargo, el polaco tiene actualmente 32 años de edad, y aunque ni por un instante la posibilidad del retiro se asoma, sería agradable saber qué piensa hacer este pletórico delantero cuando decida colgar los botines (algo que de seguro los guardametas del mundo agradecerán).

Por ello, el medio CBS Sports no perdió la oportunidad de preguntarle a "Tito" sobre su futuro, específicamente sobre la posibilidad de jugar en la MLS, algo bien visto desde este lado del mundo para los años finales del atacante del club bávaro.

Las palabras de Robert Lewandowski

"¿Jugar en los Estados Unidos? No lo sé porque no sé que significa para mí y cuándo. Sé mucho sobre la MLS porque algunos jugadores polacos y también alemanes jugaban ahí y me hablan de la vida, pero también de la MLS y cada año dan un paso adelante. Significa que quieren ser mejor y yo no sé que significa exactamente para mí", expresó Lewandowski.

Obviamente, si esto llegase a pasar, sería dentro de algunos años, dado que el nivel que exhibe Robert Lewandowski en estos momentos es una locura, que bajo ningún concepto será desperdiciada por el Bayern München.

