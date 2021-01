Waldir Sáenz: "Aplaudo a Quijada y Caro porque se quedan pese a ofertas"

Desde que Alianza Lima perdió la categoría, han sido más de 10 los jugadores que no renovaron contrato o que terminaron rescindiendo su contrato, varios de ellos ya fueron presentados en equipos de la Liga 1.

Sin embargo, por el momento se conoce que los futbolistas Rubert Quijada y Dylan Caro desean permanecer en el club sin importar el sueldo que ganarán por jugar en la Liga. Esto fue resaltado por Waldir Sáenz en entrevista a RPP.

"Aplaudo lo de Rubert Quijada y Dylan Caro que decidieron quedarse pese a otras propuestas. Si el resto piensa que el fútbol es solo dinero, están equivocados, los futbolistas quieren estar en la historia de un club como Alianza Lima".

El máximo goleador de Alianza Lima también se refirió a la contratación de Carlos Bustos: "El profesor Bustos en San Martín siempre jugó de media tabla para abajo, no tenía la ambición ni de Sudamericana, jugaba con muchos chicos y no le alcanzaba. Necesitaba jugadores de experiencia. En Melgar sacaron a Bustos por malos resultados. Yo me pregunto cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima".

Los dos jugadores que fueron contratados para la temporada 2021 en Alianza Lima son el defensor Yordi Vílchez y el mediocampista Edhu Oliva.

