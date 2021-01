Alianza Lima envió emotivo mensaje de agradecimiento a sus hinchas

En un mal año deportivo de Alianza Lima, los hinchas nunca estuvieron ausentes. Alentaron y se preocuparon por la institución blanquiazul a lo largo de todas las fechas, pese al descenso tras los malos resultados.

El apoyo fue reonocido y agradecido mediante la cuenta oficial de Alianza Lima escribiendo: "En un año desafiante, agradecemos de corazón a todos los blanquiazules incondicionales que, a pesar de los resultados, apoyaron al Club, en las buenas y malas".

En un año desafiante, agradecemos de corazón a todos los blanquiazules incondicionales que, a pesar de los resultados, apoyaron al Club, en las buenas y malas.



¡Que este 2021, sea un buen año para todos!������.



Alianza Lima, grande por su historia, gigante por su gente����. pic.twitter.com/FDiRfGINMm — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 1, 2021

Aunque Alianza Lima perdió la categoría en cancha tras caer 2-0 ante Sport Huancayo en la última fecha de la Liga 1, el Fondo Blanquiazul confía que el equipo seguirá en Primera División.

Los íntimos todavía no realizan ninguna contratación debido a que por el momento no se sabe dónde jugará, debido a la esperanza del Fondo Blanquiazul. Las conversaciones que se tenían con algunos jugadores quedaron en stand by.

Algo que sí se definió fue la salida de 11 jugadores. Algunos de los que no renovaron contrato son Rinaldo Cruzado, Carlos Ascues, Leao Butrón, Joazhiño Arroé y Francisco Duclós.

Lee También