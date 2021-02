Arévalo contó por qué "está rota" la relación entre el Consejo de Fútbol y el plantel de Boca

En los últimos días, se reveló que Jorge El Patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca, tuvo una charla con los jugadores el pasado sábado donde pidió disculpas por declaraciones pasadas suyas. En el mismo contexto, Carlos Tevez tomó la palabra y también hizo un análisis sobre el primer año de la nueva gestión.

+ Closs reveló que un directivo de Boca le pidió perdón a Tevez

+ Marcos Rojo: "Boca es el más grande de Argentina"

Mientras que públicamente el Xeneize hizo la presentación de Marcos Rojo, puertas adentro no se estaría viviendo el mejor de los climas para el bicampeón del fútbol y la mencionada charla habría tenido mucho que ver.

Este martes, en Radio La Red, el periodista Martín Arévalo reveló los detalles de cómo es el vestuario puertas adentro y qué rol está cumpliendo el Consejo de Fútbol que preside Juan Román Riquelme.

"Dentro del marco que Boca fue dos veces campeón... todo eso que fue pasando responde a todo lo que se fue viviendo durante el año. Hoy Ameal, en la presentación de Marcos Rojo, le agradeció al Consejo de Fútbol, pero el presidente también debería mirar la relación puertas adentro porque siempre digo lo mismo: los que juegan son los jugadores", manifestó.

Aseguró que la postura de Miguel Ángel Russo no estuvo del lado de los dirigentes: "En la charla del otro día, Russo sigue estando en el mismo lugar. El futbolista lo ve, lo observa. Hoy hay como dos o tres frentes adentro a poco de arrancar un nuevo torneo".

Por último, se refirió a la postura de Tevez, el Diez y capitán del equipo: "Después de la charla de Tevez, en lugar de tomar nota sobre lo que dijo respetuosamente, algunos se enojaron y esto hace que las partes estén cada vez más distanciadas. No se puede tapiar todo. Un plantel no se cambia entero, se le agrega algún refuerzo. Me parece que van a tener que mirar puertas adentro".

��️ ⚽ #DeUna | #Boca



Hoy está rota la relación del plantel con el Consejo de Fútbol y miran de reojo a Russo porque no los bancó en la charla de vestuario.



��️ Informa @arevalo_martin pic.twitter.com/bAuosFEZTg — Radio La Red AM 910 (@radiolared) February 2, 2021

Lee También