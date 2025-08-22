Juan Román Riquelme, el inesperado referente de Thomas Müller: “Me encantaba verlo”

Thomas Müller repasó toda su carrera en una charla con la MLS donde anticipó lo que se viene por la ciudad de Vancouver. Es el nuevo hogar de un futbolista absolutamente histórico por Bayern Múnich y que ha tenido la posibilidad de competir tanto frente a Lionel Andrés Messi como ante Cristiano Ronaldo durante prácticamente dos décadas. Consultado por sus referentes, señaló de manera inesperada al presidente de Boca Juniors Juan Román Riquelme. ¿Y si te llama?

“Supe que tenía que encontrar mi propio estilo, nunca fue mi objetivo el copiar el estilo de alguien, siempre vi a los grandes nombres, lo que hacían, me encantaba ver a Juan Román Riquelme, sus pases filtrados, cómo abría el espacio en ciertas situaciones. Eso fue clave para mí. Puedes entrenarlo, pero no copiarlo y cuando ves a los jugadores más grandes de nuestro deporte se trata de tácticas individuales que puedes copiar más fácilmente”, reflexiones de Thomas Müller sobre Román. Asegura que su estilo fue vital para ir transformando su forma de jugar en la ciudad de Múnich.

Las comparaciones serán odiosas por supuesto y cada jugador es distinto, pero no es ni mucho menos descabellada la comparación que Müller hiciese sobre el ícono de Boca Juniors. Para muchos ambos son lentos para el fútbol moderno. Para muchos son pausados en relación con el estilo físico que se propone desde hace años. Incluso para algunos no tienen el despliegue general que demandan los entrenadores de estos tiempos. Pero siempre estuvieron al servicio de la jugada y entendiendo el juego mejor que muchos. Román, el inesperado referente de Thomas.

Müller nunca pudo medirse de manera oficial con su referente. La vez que estuvieron más cerca de hacerlo fue en una edición de la Copa Audi por el año 2009 donde Boca caería en semifinales frente al Manchester United. Bayern vencería al Milán para pasar a la final del torneo realizado en el Allianz Arena a modo de pretemporada en Europa. Fue la vez que más cerca estuvo de un jugador al cual desfile como distinto a todos los demás.

Para Thomas Müller eso sí, Román no llega al nivel de los Messi o CR7. Analizó en la MLS lo que supone llegar al torneo del argentino e igualmente todas las reflexiones alrededor de un debate que considera que terminó en el Estadio de Lusail. El ex Bayern, rendido a La Pulga: “Siempre hemos tenido esta discusión sobre si Cristiano o Messi, los dos son una locura, pero creo que Messi siempre ha sido un poco más elegante en su forma de juego. Creo que en mis primeros diez años como futbolista profesional siempre me incliné por Cristiano si había algún debate, pero ahora ya siendo un poco más viejo y un poco más ‘romántico’ y me decanto más por el estilo que por el desempeño y después Messi ganó el Mundial con Argentina, así que me inclino ahora por él”.

