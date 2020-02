La Superliga Argentina empareja a Boca y River como nunca antes. El equipo de Marcelo Gallardo lleva tres puntos de diferencia, pero tiene dos partidos afuera de casa. Por su parte, los de Miguel Ángel Russo jugará en La Bombonera el próximo domingo y cerrará también de local.

En una entrevista con Fox Sports Radio, el conductor Sebastián Vignolo le preguntó si le gustaría una nueva final contra River y habló justamente sobre la lucha que hay hoy por el torneo local.

+ El video:

"LA IDEA ES QUE NUESTROS EQUIPOS JUEGUEN CON ENGANCHE"#FOXRadio | Raúl Cascini se refirió a la decisión de utilizar un jugador con esa posición en todas las divisiones inferiores. pic.twitter.com/Jmrg3SP5H7 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 20, 2020

"¿Por qué no? Significa que podemos tener la chance", respondió primero cuando le habló el Pollo.

"¿Te animás a otra final?", lo apuró Vignolo. Ahí Cascini no se escondió y le respondió para la risa de todos los presentes.

"¿Cómo que no me voy animar, me estás cargando?", respondió quien hoy es miembro del consejo de fútbol de Boca.

Sin dudas, un desempate entre River y Boca sería nuevamente espectacular.

