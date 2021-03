Claudio Pizarro apoya la vuelta de Jefferson Farfán a Alianza Lima

Claudio Pizarro, exdelantero de Alianza Lima se mostró a favor de la llegada de Jefferson Farfán: "Jefferson siempre ha dado su punto de vista y ha dicho que le gustaría volver a Alianza, eso no es algo extraño. La decisión es totalmente de él si es que va a ser ahora o va a ser después, a mí también me gustaría ver a Jefferson con la camiseta de Alianza", indicó en entrevista a Ovación.

El exjugador de la selección peruana y el Bayern Munich también contó que no sabía del reclamo al TAS: "Ni siquiera estaba enterado que Alianza había ido al TAS, no sabía que habían hecho esa gestión, me sorprendió pero bueno al final se dieron las cosas como se tenían que dar porque este es un tema de leyes, de justicia, de estatutos y esas cosas se han hecho para cumplir".

Sobre su retiro y no vuelta al fútbol peruano, señaló: "Yo siempre dije que uno de mis deseos era terminar mi carrera en Alianza. Al final tomé otro tipo de decisión más por temas extra futbolísticos y decidí terminar mi carrera el año pasado".

Como futbolista con larga trayectoria en la selección y en el extranjero, Pizarro comentó acerca de la poca presencia de jugadores en ligas importantes luego del Mundial Rusia 2018.

"Yo también esperaba eso, creo que era algo muy importante para el fútbol peruano después de haber conseguido un objetivo que nos fue esquivo por muchos años".

