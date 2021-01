"Pecoso me quitó las ganas de jugar fútbol": Fabián Vargas se desahogó en vivo

Un gran debate se armó en el fútbol profesional colombiano producto de un documento que se conoció, este jueves, en el cual Jersson González, entrenador de la categoría sub-17 del América de Cali hace una serie de exigencias a los jugadores que están en ella.

No pintarse el pelo, tener un corte normal, no tener piercings, entre otras reglas fueron expuestas en las redes sociales y dio para que todos hablaran del tema de si es una metodología correcta o errada.

A raíz de esto, en el programa ESPN FC Colombia, se habló de los técnicos exigentes y allí Fabián Vargas recordó lo mal que la pasó con Fernando 'Pecoso' Castro, lo cual derivó en su salida casi inmediata del América de Cali.

"Son técnicos, que te llevan a un nivel, que te levantas en la mañana para entrenar, de algo que amas, de tu pasión y te la acaba. Y dices: "no quiero volver a fútbol, a entrenar, no quiero verle la cara más a ese señor, me quitó el amor por el fútbol", empezó diciendo Fabián.

Luego, agregó: "Es el nivel de desespero que dices: "no voy más". A mi me pasó con el Pecoso... Llegué y le dije al directivo: "ustedes me venden, me regalan, me prestan, o yo me devuelvo para mi casa a estudiar porque yo no hago esto por plata, lo hago porque amo al fútbol, porque es mi pasión y me la están robando".

