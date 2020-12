Cardona quiere una nueva final contra River: "Las ganas siempre van a estar"

Este viernes, en diálogo con ESPN F90, Edwin Cardona se tomó unos instantes para hablar sobre el presente de la institución Xeneize. Analizando el camino que la institución de La Ribera está llevando a cabo en la Copa Libertadores, el colombiano dejó en claro que Boca se encuentra en condiciones de ser campeón del torneo: "Hay que ir paso a paso. Tenemos que pensar en que cada partido va a ser una final para nosotros, siempre soñando con levantar la copa".

Consultado sobre si levantar la actual edición de la Libertadores sería una venganza por aquella edición del 2018 en el que River se coronó en Madrid, Cardona manifestó: "No lo veo así. Es una revancha cada torneo y partido que nos enfrentamos. No lo veo como una revancha, sino como una oportunidad para que podemos hacer historia en este gran club".

Dejando en claro que le gustaría volver a cruzarse con el Millonario en una instancia final, Cardona continuó: "Todo el mundo desaría una final con River. Tal vez no sería una revancha, sino algo más como una personal porque no tuve la oportunidad de jugar esa final en diciembre del 2018. Las ganas siempre van a estar".

Dejando en claro que tiene una charla pendiente con Guillermo Barros Schelotto por no haber sido convocado para la final en Madrid, el colombiano culminó: "Fueron decisiones técnicas. Hasta ahora no tuve la oportunidad de hablar con él, pero no guardo rencor. Cuando tenga la oportunidad, le voy a hacer la pregunta".

