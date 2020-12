Sacan a la luz las opciones que Tevez evalúa sobre su futuro

A poco de culminarse un año más que particular y plagado de noticias poco positivas, Boca sigue trabajando de cara a lo que será el Superclásico vs. River por la Copa Diego Armando Maradona y la serie de Copa Libertadores contra el Santos de Brasil.

Aunque todavía falta bastante para que el contrato de Carlos Tevez culmine a mediados del 2021, lo cierto es que en el Xeneize deberán comenzar a evaluar qué será de la vida del Apache, quien a sus 36 años es una de las grandes figuras del equipo comandado por Miguel Ángel Russo.

En las últimas horas, en diálogo con Mariano Closs y el resto de sus colegas de F12, Augusto Cesar manifestó que Carlitos tiene en mente varios proyectos en relación a su futuro. "Cuando él renueva su contrato, por algo le pide al Consejo de Fútbol la cláusula de salida apenas termine la Copa Libertadores. Él viene pensando algo. La relación con el Consejo no fue ni es buena, no hay diálogo. Mucho tiene que ver su nivel, que hoy por hoy es mucho mejor al que tenía, y cómo termine la historia en Libertadores. No es lo mismo quedar elimiado con Santos que ganar la Copa y tener la posibilidad del Mundial de Clubes", manifestó en primera instancia.

"Tevez tiene contrato hasta junio. Él hoy no descarta absolutamente nada: cumplir su contrato, irse y retirarse, irse y jugar en otro club... Piensa ir a un club del exterior donde le paguen", completó el corresponsal del cuadro de La Ribera, quien dejó en claro que con Tevez puede pasar cualquier cosa una vez su contrato termine a mitad del 2021.

