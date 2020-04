Era del plantel de Boca, no jugó la final y tiró: "Me sorprendió verla desde la tribuna"

Pasó mucho tiempo ya desde aquella final histórica que River le ganó a Boca en el Santiago Bernabéu para coronarse como el campeón de la Copa Libertadores.

De igual manera, la herida no sana para Edwin Cardona, quien en diálogo con 90 Minutos, por la pantalla de Fox Sports, dejó en claro que sigue pensando en aquel momento.

"ME SORPRENDIÓ VER LA FINAL DE MADRID DESDE LA TRIBUNA"#90MinutosFOX | Edwin Cardona habló sobre la definición de la #LibertadoresxFOX entre Boca y River y como vivió el partido desde la platea. pic.twitter.com/KBpubqrMXL — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 27, 2020

"¿Qué pasó?", le preguntó Sebastián Vignolo para que el jugador comience: "No pasó nada, ya todos lo vieron. Fue muy duro para todos. Sufro más cuando estoy en la tribuna. Me sorprendió estar ahí, uno espera esos partidos. A mí me gusta jugar esos partidos, finales", señaló.

Además, recordó cuando en 2014, jugando para Atlético Nacional, perdió una final de Copa Sudamericana ante el equipo de Gallardo, y contó lo que le hubiese gustado tomarse revancha.

"Uno podía quedar para la historia y sería muy bonito. El fútbol fue así y me tocó vivirlo así. No sé si me pareció injusto, las decisiones no las toma uno", completó sobre la decisión de Guillermo Barros Schelotto de no ponerlo ni en el banco.

"LE PEDÍ UNA FOTO A TEVEZ Y MESSI, Y MIS COMPAÑEROS DE LA SELECCIÓN ME REGAÑARON"#90MinutosFOX | Edwin Cardona recordó un episodio de la Copa América del 2014 y resaltó: "Cuando llegó Carlitos a Boca no lo podía creer, es mi ídolo". pic.twitter.com/LffQ3HOau6 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 27, 2020

Para cerrar, con esperanza, dijo: "En esos momentos uno piensa muchas cosas, se le vienen muchas cosas a la cabeza. Esa ansiedad de estar en la cancha lo hace pensar a uno que el fútbol te trata así. A veces te da oportunidades, y la revancha me la va a dar con Boca otra vez".

