FPF aún no les comunica nada: plantel de Carlos Stein entrenó con normalidad

Luego de que el TAS fallara a favor de Alianza Lima tras restarle 2 puntos de la Liga 1 2020 a Carlos Stein, los íntimos volvieron a Primera División. En la FPF indicaron que aceptarán lo resuelto por el TAS, sin embargo, a Stein todavía no llega ningún comunicado.

En entrevista a Ovación, el jefe de Equipo de Carlos Stein, Enrique Rodríguez señaló: "El equipo ha entrenado con normalidad, aún no tenemos comunicación de parte de la FPF. Tenemos que esperar alguna resolución o algo, por ahora no se nos ha comunicado nada, estamos entrenando normal. Sobre el mediodía el presidente hará su descargo sobre todo lo que está sucediendo".

Asimismo informó que sí llegó un documento indicando que el equipo no será programado en la segunda fecha: "Si nos ha llegado que el correo no se jugará mañana, pero sobre otro tema no se nos ha comunicado".

Desde la FPF y la Liga 1 ya indicaron que es un hecho que Alianza Lima volverá a jugar la Liga 1, pero todavía se desconoce el futuro de Carlos Stein. El club ya envió un comunicado donde solicita a la FPF que respeten su cupo en Primera División.

En América Deportes, el periodista Óscar del Portal indicó que Agustín Lozano es el que se opone al descenso de Carlos Stein.

Lee También