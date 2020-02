Se define la Superliga Argentina. River, el mejor equipo del país hace rato, lidera la tabla con la presión de tener a Boca a tres puntos de distancia.

A falta de tres fechas para el final del torneo, fue Frank Fabra quien analizó cómo se vive desde adentro el día a día buscando un nuevo título con la camiseta del Xeneize.

"Si nosotros ganamos todos los partidos, se va a decir que Boca peleó hasta el final. Si aflojamos antes, van a decir que no dimos la pelea. Nos interesa ganar nuestros partidos y si River cae bienvenido sea", comenzó explicando el colombiano.

Desde que llegó Miguel Ángel Russo, el lateral recuperó protagonismo, volvió a su mejor estado físico y es titular indiscutido.

En caso de lograr el objetivo final, explicó: "Obvio vamos a estar muy felices por lograr el título, pero para eso necesitamos ganar todos los partidos y estar en la pelea hasta el último momento".

De igual manera, aclaró que no le ponen más peso por estar mano a mano con el equipo de Gallardo: "Se va a disfrutar porque es un título que tanto lo van a querer ganar ellos como nosotros. El que lo gane lo va a disfrutar de la mejor forma y va a ser una alegría inmensa para su gente. Nosotros estamos ahí dando pelea. Nosotros no tenemos que decaer, no dejársela fácil y acompañarlos hasta lo último. Si lo podemos ganar va a ser de mucha alegría".

