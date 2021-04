Azzaro le pegó a Gallardo: "Declara para la gilada"

Sin encontrarle muchas soluciones a un partido más que difícil contra Arsenal, River tuvo que conformarse con un mero empate ante el equipo de Sergio Rondina. Sumando su segunda paridad al hilo, el rendimiento del Millonario en los últimos metros de ataque comenzó a ser uno de los focos de discusión en diversos portales argentinos.

Analizando lo que dejó el 0 a 0 ante su rival de turno, Marcelo Gallardo, entrenador de La Banda, exteriorizó que no quedó para nada preocupado por haber sumado un nuevo empate. “Me volvería loco no jugar a nada, no tener una idea clara. Pero lo demás, no”, afirmó.

Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Flavio Azzaro, haciéndose eco de los dichos del Muñeco, manifestó: "Gallardo puede hacerse el otro con esto de “me volvería loco... (no jugar a nada)”, pero la realidad es que River está lejos de su mejor versión. Lejos. Y jugando así no está para ganar la Libertadores".

Exteriorizando que, a su criterio, el director técnico de River declara para satisfacer a cierto público, el periodista argentino, manifestando que el referente e ídolo de La Banda debería de estar preocupado, cerró: "Estoy seguro que declara así para la gilada, pero está preocupado. Debe preocuparse".

