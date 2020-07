Le preguntaron por Boca y Foyth fue muy claro con su respuesta

Muchos hinchas de Boca se hicieron ilusión con ver a Juan Foyth defendiendo la camiseta de su club buscando ganar la próxima Copa Libertadores.

De igual manera, en menos de un minuto, el jugador terminó con cualquier tipo de rumor, aclarando que no es su idea.

"En este momento, creo que lo mejor para mi es seguir en Europa. Creo que también es lo que va a buscar el club, sea préstamo o venta. Por mi futuro, el sueño de todo jugador es estar acá", soltó tras ser consultado por la chance de llegar al fútbol argentino.

En diálogo con Líbero por TyC Sports, agregó: "Mis agentes a mí no me dijeron nada de Boca, me preguntaron periodistas, pero les dije que mi primera opción es quedarme en Europa".

"En este momento, lo mejor para mí es seguir en Europa"



▶️ Juan Foyth en #Líbero. pic.twitter.com/vqPxygjB7o — Líbero (@Liberotyc) July 27, 2020

Además, confesó que si le dan la chance de pelear por un puesto su idea es quedarse en el Tottenham por un tiempo más.

"Mourinho es muy cercano con los jugadores. A pesar de no haber jugado mucho, pienso que es un gran entrenador y una gran persona. Quiere ganar a toda costa", cerró.

Lee También