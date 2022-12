Barcelona necesita refuerzos para afrontar la parte más importante de la temporada 2022-23. El equipo que dirige Xavi Hernández estudia las oportunidades de mercado y la posibilidad de fichar algún futbolista de cara al mercado de enero próximo, con la mira puesta también en el Fair Play Financiero, que debe cumplir ante LaLiga.

Xavi pide por fichajes, pero la situación no es para nada sencilla en cuanto a las normas económicas que debe cumplir Barcelona en LaLiga. El límite salarial es ajustado y esto obligaría al conjunto 'culé' a tener que vender para poder traer refuerzos. Y la prioridad pasa por reforzar es el lateral derecho.

El entrenador, así como también los directivos y la dirección deportiva del Barça, coinciden en que hace falta un lateral derecho para afrontar la segunda parte de esta temporada. Y hay un nombre que apunta como favorito, según el diario AS, debido a precio, cercanía y posibilidades. Se trata del argentino Juan Foyth, futbolista del Villarreal.

Foyth, actualmente, se encuentra con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar donde no ha sumado minutos. Barcelona lo tuvo en la mira cuando no pudo fichar a César Azpilicueta. Sin embargo, por un tema de tiempos, no pudieron llegar a un acuerdo. Además, el defensor argentino era una fija como titular para Unai Emery, en su momento.

Ahora, con la salida de Emery, las posibilidades de fichar a Foyth se le facilitan al Barça, que ve en él, al lateral derecho polifuncional que le puede dar soluciones rápidas. Por detrás del lateral argentino, aparecen la opciones de Diogo Dalot, aunque su fichaje es mucho más difícil por ser una fija en Manchester United, y de Thomas Meunier, de Borussia Dortmund.