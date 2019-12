Se acabaron los rumores en Ate: "Estaré viajando a Lima el 26 de este mes"

La U tiene nuevo técnico y muchas expectativas de cara a la próxima temporada. De la mano de Gregorio Pérez esperan tener, antes que nada, una digna Copa Libertadores.

Por ello, los refuerzos que lleguen son importantes. Se sabe que para competir en la Copa Libertadores no solo hace falta calidad, sino también amplitud del plantel.

Por ello, las noticias por las incorporaciones cremas no dejan de llegar. Luis Urruti, de River Plate de Uruguay, ya tendría todo arreglado con los cremas y, de hecho, él mismo lo confirmó.

"Por lo que hemos conversado, estaré viajando a Lima el 26 de este mes", contó por ejemplo el uruguayo ex-Peñarol. "Cuando me dijeron para llegar a Universitario, que es un grande de Perú, dije que no lo podía pensar. Era una oportunidad muy linda para mí y me gustó mucho que me haya llamado el técnico", señaló después.

⚽️��️ Luis Urruti: "De Universitario conozco por verlo por la televisión. Gonzalo Ramos, amigo mío, me dijo que iba a llegar a un equipazo de Perú" @FutComoCancha — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) December 17, 2019

"Me llamó Gregorio. Me quería para este nuevo desafío que tenía él y le dije que sí. Por suerte se pudo concretar", afirmó confirmando que será parte del plantel. "Puedo jugar como extremo izquierdo, derecho o por dentro. Hasta ahora no he conversado nada de eso", se describió también.

Por último, habló del coloso de los Cremas: "El estadio de Universitario me parece divino y la vista que tiene es hermosa". Así, los de Ate se van ilusionando. Suman otro soldado.

⚽️��️ Luis Urruti: "Por lo que hemos conversado, estaré viajando a Lima el 26 de este mes" @FutComoCancha — Fútbol Como Cancha (@FutComoCancha) December 17, 2019

Lee También