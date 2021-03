Villa le contestó a todos los que lo criticaron por festejar sus goles bailando

Sorprendiendo a propios y ajenos con una efectividad más que impecable a la hora de enfrentar a Vélez, Boca sacudió de lleno los pronósticos y goleó por 7 a 1 a su rival y quedó bien parado de cara al Superclásico que disputará ante River el próximo domingo.

Así como varios de sus compañeros, una de las principales figuras que el equipo de Miguel Ángel Russo tuvo fue nada más ni nada menos que Sebastián Villa. El colombiano, cumpliendo una función más que importante en el ataque del equipo, se despachó con un doblete y celebró a su estilo las conquistas firmadas en el arco rival.

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Sebastián Villa, autor de dos goles, fue la figura de la cancha: "Si uno en este deporte no está preparado para la presión, hay que dedicarse a otra cosa."#VELBOCxTNTsports pic.twitter.com/FMRDLS796X — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2021

Una vez finalizado el partido, el ex Deportes Tolima se mostró feliz por la victoria y manifestó: "Vinimos a buscar la victoria, desde el principio salimos a buscar el partido y creo que somos justos ganadores. Algunas veces jugamos bien y otras no, pero siempre tratamos de dar lo mejor. En este deporte, si uno no está preparado para la presión, hay que dedicarse a otra cosa. Esta victoria es un plus para nosotros, ahora queda esperar estar bien para el Clásico".

Por otra parte, haciéndose eco de las críticas que recibió por bailar luego de convertirle a Claypole por Copa Argentina, Villa le dejó un mensaje claro a todos y agregó: "Desde pequeño me lo inculcaron, y en cada oportunidad en la que pueda hacer gol voy a bailar. Respeto a todos los rivales, sólo hago mi trabajo".

Y VILLA SIGUE BAILANDO ��



El colombiano anotó el 3-1 ante Vélez por la #CopaDeLaLigaxTNTsports y lo festejó de esta manera ��⚽#VELBOCxTNTsports pic.twitter.com/DiafpZZYM2 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 8, 2021

+ Los números de Villa vs. Vélez:

