América de Cali es uno de los líderes del campeonato colombiano y buscará revalidar su buen momento ante el Deportivo Cali en el clásico.

Uno de los jugadores que se ha convertido en un bastión de la defensa, es Juan Pablo Segovia, que sonó en algún momento que había posibilidades de abandonar el club.

Sobre los rumores de una posible salida el defensa le salió al paso: “Hemos hablado con la directiva y si las ofertas no me complacen a mí, a mi familia y al club es mejor no tomarla. Me siento cómodo y feliz en el club, se han portado muy bien con mi familia y estoy agradecido”, dijo en una entrevista al programa El Alargue.

#9RazonesParaAbonarte 4⃣ Nuestra Junta Directiva ha realizado un gran esfuerzo para mantener la base del plantel que consiguió nuestra estrella 14. ⭐����#DemuestraTuOrgulloAmericano#TúTambiénJuegas pic.twitter.com/gHuP3kNDpD — América de Cali (@AmericadeCali) February 5, 2020

El defensor también se refirió al clásico ante el Cali: “Es importante llegar al clásico como líderes. Ahora con más razón nos quieren ganar porque somos los campeones, contra nosotros se juegan la vida. No tenemos que relajarnos, tenemos que estar preparados”, comentó Juan Pablo.

Sobre su lesión de la que ya se recuperó y la posibilidad de ser titular dijo: “Tuve la lesión después de la final y ya estas últimas dos semanas ya he entrenado normal. Esperemos estar bien para llegar en óptimas condiciones al clásico”.

#ElAlargue “A uno le gustaría que el equipo siempre juegue bien, pero los equipos rivales te complican. Van los primeros partidos, no hemos sido tan vistosos pero cuando tenemos el balón hacemos daño”: Juan Pablo Segovia, jugador del América en #CaracolRadio — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) February 6, 2020

Segovia podría ser titular en el clásico y así volver a ser el dueño de la defensa del América, ya la decisión depende del entrenador Alexandre Guimaraes.

