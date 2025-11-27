Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Colombiana

Lo primero que dijo Alfredo Morelos sobre ir a Barranquilla tras los insultos con Teófilo Gutiérrez

Alfredo Morelos habló sin filtros sobre ir a Barranquilla y sorprendió con la respuesta tras los duros insultos con Teófilo Gutiérrez.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Morelos habló de ir a Barranquilla tras el cruce con Teo Gutiérrez.
© Vizzor ImageMorelos habló de ir a Barranquilla tras el cruce con Teo Gutiérrez.

El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla estuvo picante, muy picante, y dos fueron los protagonistas estelares. Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez se dijeron de todo y no consejos en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025, y ante la expectativa de lo que será el próximo partido en Barranquilla, el delantero ‘Verdolaga’ ya levantó la voz.

Morelos saltó a la cancha del estadio Ditaires con cuatro tarjetas amarillas acumuladas. Una amonestación más y se perdía el cuarto partido del Grupo A de los cuadrangulares. De esto era muy consciente Teo Gutiérrez, quien como buen zorro viejo del fútbol de Colombia, empezó a picarse con el delantero de Nacional.

Al término del primer tiempo, empezó el cruce de palabras. Luego, el partido terminó 1-1 y Alfredo Morelos decidió devolverse a pesar de que ya iba al vestuario para volver a encarar a Teófilo Gutiérrez. Lo pararon sus compañeros de Atlético Nacional, porque era inevitable no sentirse frustrado por la opción clara de gol que falló y porque llegó a una quinta amarilla que le dio un partido de suspensión.

Esto dijo Morelos sobre ir a Barranquilla tras el cruce con Teo Gutiérrez

Morelos y Gutiérrez tuvieron un cruce de insultos en Nacional vs. Junior. (Foto: Vizzor Image)

Morelos y Gutiérrez tuvieron un cruce de insultos en Nacional vs. Junior. (Foto: Vizzor Image)

“Lo que se viene en estos días es descansar, tengo bastantes partidos importantes. Si se me da la oportunidad de viajar, viajo con el grupo. Dios permita que sí. No sé, tengo que mirar a ver cómo será, porque es difícil de pronto allá (Barranquilla) porque no voy a poder estar en el camerino y esas cosas. Pero sé que de corazón estoy con mis compañeros y con esta gran familia que me ha apoyado al máximo y sé que vamos a estar al 100. El apoyo mío va a ser incondicional para los muchachos y para todo el grupo”, dijo Morelos sobre no poder jugar en el partido Junior vs. Atlético Nacional del domingo 30 de noviembre a las 6:30 P.M.

Marino Hinestroza dejaría Atlético Nacional para regresar al exterior

ver también

Marino Hinestroza dejaría Atlético Nacional para regresar al exterior

Esto fue lo que Teófilo Gutiérrez le dijo Alfredo Morelos en Nacional vs. Junior

Según el portal ‘Diario Deportes’, lo primero que Teo Gutiérrez le dijo a Alfredo Morelos fue “gordo mari… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, cagón. Andá para afuera, pendejo. Andá pendejo para afuera”. Luego, la cuenta de Instagram ‘Futbol Adverso’ hizo una lectura de labios de lo sucedido y el jugador de Junior le habría dicho al de Nacional que “estabas era llorando. Jue… cagón. Eh, eh eh, penal. Eso no fue nada, eso no fue nada cagón”.

Publicidad

Encuesta

¿Por qué Alfredo Morelos no puede jugar el próximo partido entre Nacional y Junior?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

  • Teófilo Gutiérrez le dijo a Alfredo Morelos “gordo mari…” y “estás llorando porque no fuiste al Mundial”.
  • El partido de Nacional vs. Junior, donde se dio el cruce entre Morelos y Teo Gutiérrez, terminó 1-1 en el estadio Ditaires.
  • Alfredo Morelos confirmó que el deseo es viajar a Barranquilla para apoyar al equipo pese a su suspensión por quinta amarilla.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Este sería el futuro de Jhonny Quiñónez en Barcelona SC y los hinchas se sorprenden
Fútbol de Ecuador

Este sería el futuro de Jhonny Quiñónez en Barcelona SC y los hinchas se sorprenden

Independiente del Valle puede ganar la LigaPro y esta fortuna ante Liga de Quito
Fútbol de Ecuador

Independiente del Valle puede ganar la LigaPro y esta fortuna ante Liga de Quito

Gilmar Napa se fue mal de Emelec y ahora ya tiene un nuevo equipo en la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Gilmar Napa se fue mal de Emelec y ahora ya tiene un nuevo equipo en la LigaPro

La reacción de Cristiano Ronaldo a Portugal Sub 17 campeón del mundo
Europa

La reacción de Cristiano Ronaldo a Portugal Sub 17 campeón del mundo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo