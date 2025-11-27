Lo primero que dijo Alfredo Morelos sobre ir a Barranquilla tras los insultos con Teófilo Gutiérrez

El partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla estuvo picante, muy picante, y dos fueron los protagonistas estelares. Alfredo Morelos y Teófilo Gutiérrez se dijeron de todo y no consejos en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025, y ante la expectativa de lo que será el próximo partido en Barranquilla, el delantero ‘Verdolaga’ ya levantó la voz.

Morelos saltó a la cancha del estadio Ditaires con cuatro tarjetas amarillas acumuladas. Una amonestación más y se perdía el cuarto partido del Grupo A de los cuadrangulares. De esto era muy consciente Teo Gutiérrez, quien como buen zorro viejo del fútbol de Colombia, empezó a picarse con el delantero de Nacional.

Al término del primer tiempo, empezó el cruce de palabras. Luego, el partido terminó 1-1 y Alfredo Morelos decidió devolverse a pesar de que ya iba al vestuario para volver a encarar a Teófilo Gutiérrez. Lo pararon sus compañeros de Atlético Nacional, porque era inevitable no sentirse frustrado por la opción clara de gol que falló y porque llegó a una quinta amarilla que le dio un partido de suspensión.

Esto dijo Morelos sobre ir a Barranquilla tras el cruce con Teo Gutiérrez

Morelos y Gutiérrez tuvieron un cruce de insultos en Nacional vs. Junior. (Foto: Vizzor Image)

“Lo que se viene en estos días es descansar, tengo bastantes partidos importantes. Si se me da la oportunidad de viajar, viajo con el grupo. Dios permita que sí. No sé, tengo que mirar a ver cómo será, porque es difícil de pronto allá (Barranquilla) porque no voy a poder estar en el camerino y esas cosas. Pero sé que de corazón estoy con mis compañeros y con esta gran familia que me ha apoyado al máximo y sé que vamos a estar al 100. El apoyo mío va a ser incondicional para los muchachos y para todo el grupo”, dijo Morelos sobre no poder jugar en el partido Junior vs. Atlético Nacional del domingo 30 de noviembre a las 6:30 P.M.

Esto fue lo que Teófilo Gutiérrez le dijo Alfredo Morelos en Nacional vs. Junior

Según el portal ‘Diario Deportes’, lo primero que Teo Gutiérrez le dijo a Alfredo Morelos fue “gordo mari… Estás llorando porque no fuiste al Mundial, cagón. Andá para afuera, pendejo. Andá pendejo para afuera”. Luego, la cuenta de Instagram ‘Futbol Adverso’ hizo una lectura de labios de lo sucedido y el jugador de Junior le habría dicho al de Nacional que “estabas era llorando. Jue… cagón. Eh, eh eh, penal. Eso no fue nada, eso no fue nada cagón”.

Datos clave