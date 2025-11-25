Es tendencia:
Edwin Cardona fue sancionado por la Dimayor tras no ser expulsado en el empate de Nacional con el DIM

Finalmente, Edwin Cardona recibió castigo por la acción que generó tanta discusión durante el partido entre Nacional y el DIM en cuadrangulares.

Por Julio Montenegro

Edwin Cardona fue sancionado por la Dimayor en plenos cuadrangulares.
Edwin Cardona fue sancionado por la Dimayor en plenos cuadrangulares.

La polémica llegó en todo su esplendor a los cuadrangulares del fútbol de Colombia. Edwin Cardona no fue expulsado en el empate entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín luego de una fuerte entrada, pero la Dimayor hizo oficial que decidió sancionarlo.

¡A los detalles! Justo antes del final del primer tiempo, Cardona intentó quitarle el balón a Daniel Londoño y terminó clavándole lo taches en el tobillo derecho. La decisión del árbitro Luis Delgado fue sacarle tarjeta amarilla, del VAR no lo llamaron para que revisara la jugada y la polémica empezó en 3, 2, 1…

A pesar de que los expertos en el tema del arbitraje como la cuenta de X ‘El VAR Central’ señalaron sobre la entrada de Edwin Cardona a Londoño que “extendió la pierna clavándole los tacos a su rival en el tobillo. Por la intensidad de la entrada, considero que era perfectamente revisable por el VAR“, la Dimayor no lo sancionó de oficio. Entonces… ¿Cuál fue el castigo?

La sanción que Dimayor le puso a Cardona tras no ser expulsado ante el DIM

La falta de Cardona que no fue expulsión

La falta de Cardona que no fue expulsión.

Luego del empate 0-0 entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín, el Comité Disciplinario de la Dimayor publicó la Resolución No. 120 y dio a conocer que Cardona fue sancionado con una multa de $284.700 pesos colombianos por la tarjeta amarilla que le sacaron tras la fuerte entrada a Daniel Londoño. El volante sigue disponible en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2025.

“Que le den el título a Nacional ya”: Los hinchas estallan por la ayuda que le dieron a Edwin Cardona

ver también

“Que le den el título a Nacional ya”: Los hinchas estallan por la ayuda que le dieron a Edwin Cardona

Esto dijo Edwin Cardona sobre los hinchas de Atlético Nacional que lo silban

Cuando salí, obviamente chiflan y todo. Hace parte del juego y lo asumo, pero lo hago por mi compañero. Obviamente, el DT no tiene nada que ver, vemos cómo trabajamos durante la semana, cómo juega él (Juan Rengifo) ahí de (enganche) porque también lo hizo en Cali porque lo vi. Obviamente, estaba de extremo, pero a veces el partido se torna diferente”, afirmó Edwin Cardona.

Datos clave

  • Edwin Cardona fue sancionado con una multa de $284.700 pesos colombianos.
  • La Dimayor impuso la sanción a Cardona por la tarjeta amarilla en el partido ante el DIM.
  • La sanción se anunció en la Resolución No. 120 del Comité Disciplinario de la Dimayor.
julio montenegro
Julio Montenegro
