Silvio Romero podría continuar su carrera en México

El COVID-19 frenó todas las actividades y el desarrollo deportivo y económico de la enorme cantidad de los clubes en todo el mundo. Sin embargo en otros, como en Independiente, simplemente aceleró un proceso de pésima gestión de la directiva.

Pese a que en el último torneo demostró un gran nivel y fue uno de los 2 goleadores del campeonato, Silvio Romero podría salir de la escuadra de Avellaneda en el próximo mercado de pases. La dirgencia ya le estaría buscando acomodo.

Según Mediotiempo, la prioridad de El Rey de Copas es encontrarle un lugar dentro del país, pero, sin embargo, la posibilidad de retornar al futbol mexicano está más latente que nunca para el elemento, puesto que su esposa tiene un negocio en Ciudad de México.

De momento no hay ningún elenco interesado en el ex-Jaguares de Chiapas y América. Cabe recordar que, aunque participó en grandes momentos con la institución, no se fue de la mejor manera de Las Águilas.

Lucas Romero, otro futbolista titular en el Rojo, también podría jugar en el balompié azteca. Fue ofrecido a Xolos, pero el club descartó su contratación por el alto salario que percibe en Argentina.

