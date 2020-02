Rescindió con Pachuca, se marchó de Rayados de Monterrey y sonó fuerte en Boca. En un momento se habló hasta que viajaba a Buenos Aires para firmar. FInalmente, se marchó a Arabia Saudita, donde se le cayó el pase justo antes de sumarse al plantel.

Este jueves, Edwin Cardona fue presentado como nuevo jugador de los Xolos de Tijuana y tendrá su tercer desafío en la Liga MX.

El mediocampista colombiano de 27 años posó con los colores de su nuevo equipo y también al lado de su esposa, Carolina Castaño.

"Lástima que no hayas llegado a Boca, jugar en este equipo es jugar en la B. Nadie lo ve", le comentó un fanático xeneize en la publicación que subió la esposa de Cardona a su cuenta de Instagram.

Carolina Castaño no se quedó callada: "¡Ya basta con tanto señalamiento! En vez de estar juzgando al jugador mejor pregúntenle a los que sí les deben una respuesta del porqué no se dieron las cosas. Qué falta de respeto estar todo el tiempo queriendo culpabilizar de situaciones que no dependen sólo de un jugador. ¡Ya suéltenlo de tanta vaina!".

Cansada de las críticas.

+ El posteo

